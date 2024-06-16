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جديد المحليات > إجراء 21 عملية قلب مفتوح خلال الحجّ
17/06/2024   1:41 ص

إجراء 21 عملية قلب مفتوح خلال الحجّ

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أوضحت وزارة الصحة أن أكثر من 126 ألف حاجّ استفادوا من الخدمات الصحية المتنوعة، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى يوم عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الصحة إلى أن الخدمات الصحية المقدَّمة لضيوف الرحمن تنوعت بين عيادات طبية وتخصصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل، كما تم إجراء 21 عملية قلب مفتوح، و236 قسطرة قلبية، و939 عملية غسيل كلوي، بالإضافة إلى دخول 3,058 من الحجاج إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

ويأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المنظومة الصحية لتقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن في موسم حجّ 1445هـ، وضِمن التزام المنظومة الصحية في المملكة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، من خلال كوادرها الطبية والإدارية والمنشآت والمراكز الصحية الموزّعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لضمان سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج. وفق “أخبار 24”.

إجراء 21 عملية قلب مفتوح خلال الحجّ

جديد المحليات
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