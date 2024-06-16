وليّ العهد والرئيس السيسي خلال لقاء أخوي بمنى

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في مشعر منى اليوم الأحد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكان الرئيس السيسي أدى الحج هذا العام، وزار المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية في المدينة، واطلع على أجنحة المعرض الإبداعية المختلفة التي تُغطي جوانب حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، مبدياً إعجابه بهذا المشروع النبوي الحضاري الذي يُقدم سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعناها الشامل الصحيح بأحدث وسائل العرض.
وأشاد الرئيس السيسي، بما شهده ولمسه من حسن التنظيم لمناسك الحج، والخدمات المقدَّمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر. وفق “أخبار 24”.