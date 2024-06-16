فينالدوم.. منتصر وحيد من روشن في يورو 2024

مرت أول ثلاثة أيام من عمر منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والتي تشهد على مشاركة 14 لاعبًا من دوري روشن السعودي.
وشهدت المباريات الثمانية التي انتهت حتى الآن من منافسات يورو 2024 بألمانيا مشاركة عدد من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين “روشن”.
وكانت باكورة المشاركات من خلال جاك هيندري لاعب الاتفاق والذي خسر مباراة الافتتاح مع منتخب بلاده الاسكتلندي بخماسية في مواجهة المنتخب المضيف ألمانيا.
وغاب إيمريك لابورت مدافع النصر عن مباراة منتخب بلاده الإسباني أمام كرواتيا، ضمن منافسات المجموعة الثانية أمس، بسبب الإصابة، حيث تفوق الماتادور في غياب لابورت بثلاثية.
وساهم مارسيلو بروزوفيتش متوسط ميدان الصر في خسارة كرواتيا القاسية على يد المنتخب الإسباني بالثلاثة.
ونجح فينالدوم لاعب الاتفاق في تذوق الفرحة الأولى للاعبي دوري روشن في يورو 2024 بعدما حل بديلاً وشارك في فوز هولندا على حساب بولندا اليوم الأحد بمنافسات المجموعة الرابعة.
وخسر الثنائي الذي يلعب لصفوف الهلال سيرجي سافيتش والكسندر كميتروفيتش مباراة منتخب بلادهما الصربي أمام نظيره الإنجليزي بهدف نظيف، ضمن المجموعة الثالثة من يورو 2024 اليوم الأحد. وفق “أخبار 24”.
وستشهد الأيام المقبلة استهلال عدد آخر من نجوم روشن مشوارهم في يورو 2024 وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف المسابقة في الموسم المنقضي مع النصر وزميله في منتخب بلاده روبن نيفيز متوسط ميدان الهلال، و نغولو كانتي لاعب الاتحاد مع المنتخب الفرنسي ومدافع الأهلي ديميرال مع المنتخب التركي، كذلك مع منتخب جورجيا لاعب نادي الأخدود كفيركفيليا، ومع منتخب رومانيا لاعب ضمك ستانتشيو.