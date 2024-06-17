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جديد المحليات > تصعيد أكثر من 37 مليون سلعة تموينية إلى منى
17/06/2024   11:45 م

تصعيد أكثر من 37 مليون سلعة تموينية إلى منى

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صعّدت وزارة التجارة أكثر من 37 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن في مشعر منى لليوم الحادي عشر من ذي الحجة 1445هـ أول أيام التشريق.

وأكدت الوزارة مواصلة الفِرَق الميدانية للوزارة المنتشرة في المشاعر المقدسة تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن بالوقوف على منافذ البيع والتأكد من وفرة السلع والمنتجات الضرورية لحجاج بيت الله الحرام، ضمن خطة موسم حج هذا العام بالتعاون مع جميع الجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج.

وتشرف وزارة التجارة على سلاسل الإمداد التمويني وفقًا لاختصاصاتها، بالإضافة إلى أدوارها الرقابية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط في المشاعر والعاصمة المقدسة للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.

فرق التجارة تواصل الوقوف على منافذ البيع للتأكد من وفرة السلع

وفق “أخبار 24”.

 

تصعيد أكثر من 37 مليون سلعة تموينية إلى منى

جديد المحليات
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