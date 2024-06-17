رونالدو يضغط لضم راموس إلى النصر

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن دخول الإسباني سيرجيو راموس دائرة اهتمام النصر، بعد رحيله عن صفوف ناديه إشبيلية.
وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية، أن قائد النصر، النجم البرتغالي كريستيانو والمدير الرياضي لناديه فيرناندو هييرو يضغطان من أجل ضم راموس إلى النصر.
وأوضحت الصحيفة، أنه بعد مغادرة المدافع راموس نادي إشبيلية، سيتعين على اللاعب الإسباني الاختيار بين مقترحات دوري روشن والدوري الأمريكي.
وأشارت إلى أن هناك عدة دوريات حول العالم ترغب في ضم راموس مثل الدوري التركي، والدوري الأمريكي، وقبل كل شيء دوري روشن.
وفق “سبورت 24”.