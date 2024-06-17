تخصيص 600 عامل نظافة لمنشأة الجمرات

كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها وخدماتها في مشعر منى خلال أيام التشريق ، وعمدت الأمانة إلى زيادة عدد الفرق الميدانية لكل مركز من مراكزها المنتشرة في المشاعر المقدسة والبالغ عددها (28) مركز خدمات، حيث خصصت أكثر من 600 عامل نظافة لمنطقة جسر الجمرات.
واستنفرت الأمانة جميع أعمالها خاصة فيما يتعلق بالنظافة والمراقبة البيئية ومتابعة محلات المواد الغذائية خلال أيام التشريق ، مع تخصيص عدد من الآليات والمعدات والمكانس الآلية والشفاطات لإزالة مخلفات الحجاج ورفع النفايات أولأً بأول بمنطقة جسر الجمرات وزيادة الجولات الميدانية المكثفة لمتابعة وإزالة جميع الظواهر السلبية التي قد تؤثر على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام .
وقد ركزّت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها في منشأة الجمرات والمناطق المحيطة بها خلال أيام التشريق نظراً لوجود أكثر كثافة بشرية من الحجاج في تلك المنطقة ، وذلك بزيادة عدد الفرق الميدانية خاصة فيما يتعلق بالنظافة والمراقبة البيئية وإزالة النفايات بشكل مباشر وأولا بأول حيث خصصت الأمانة لجسر الجمرات (600) عامل نظافة و(30) مراقبا يتم عملهم على مدار (24) ساعة بنظام الورديات.وفق “أخبار 24”.
كما تم تخصيص (18) معّدة وآلية مختلفة الأنواع والاستخدامات، منها شيولات وقلابات كبيرة ومكانس آلية وضواغط وشفاطات ، وتم توزيعها على جميع طوابق منشأة الجمرات بما يتلاءم مع تواجد الحجاج ، لإزالة المخلفات ورفع النفايات والمحافظة على نظافة منشأة الجمرات أولأً بأول، مع زيادة الجولات الميدانية المكثفة في تلك المنطقة.