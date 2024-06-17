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جديد المحليات > الكهرباء: الانقطاع بمخيم البعثة الأردنية سببه الأحمال
17/06/2024   11:46 م

الكهرباء: الانقطاع بمخيم البعثة الأردنية سببه الأحمال

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أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مخيم البعثة الأردنية بمشعر منى سببه عدم توزيع أحمال الكهرباء بالشكل الأمثل داخل المخيم، وذلك ردا على ما جرى تداوله بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مخيم البعثة الأردنية بمشعر منى.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين إن  فرقها المختصة باشرت الموقع، واتضح عدم وجود انقطاع بالشبكة العامة وأن الانقطاع حدث بالشبكة الداخلية للمخيم بسبب عدم توزيع الأحمال الكهربائية الداخلية بالشكل الأمثل وعدم الاستفادة من القدرات الكهربائية المتاحة بالموقع.

ومن جهة أخرى أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن ثاني أيام العيد سجل أحمال تاريخية بلغت 343 ميجاوات في مشعر منى، مؤكدة عدم تلقيها أي بلاغات مؤثرة على الشبكة الكهربائية.

وأكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها الدائم على تقديم خدماتها الكهربائية وضمان استمراريتها بموثوقية عالية في كافة أنحاء المشاعر المقدسة.

أكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها الدائم على تقديم خدماتها الكهربائية

وفق “أخبار 24”.

الكهرباء: الانقطاع بمخيم البعثة الأردنية سببه الأحمال

جديد المحليات
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