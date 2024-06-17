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رياضة > مارسيليا يدخل المنافسة للتعاقد مع سعود عبد الحميد
17/06/2024   11:44 م

مارسيليا يدخل المنافسة للتعاقد مع سعود عبد الحميد

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كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي مارسيليا الفرنسي دائرة المنافسة للحصول على خدمات لاعب الهلال سعود عبد الحميد، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة “teamtalk” ، أن مارسيليا الفرنسي يخطط للحصول على خدمات سعود عبدالحميد في الصيف الجاري.

وفي وقت سابق، أبدى ناديَا أستون فيلا ونوتنجهام فورست رغبتهما في التعاقد مع لاعب المنتخب السعودي والهلال سعود عبدالحميد. وفق “سبورت 24”.

ويُعَدّ مارسيليا هو ثاني الأندية الفرنسية التي أبدت رغبتها في ضم سعودي عبد الحميد، بعد تولوز.

ومن المقرر أن ينتهي عقد سعود عبدالحميد مع الهلال في يناير من الموسم المقبل.

مارسيليا يدخل المنافسة للتعاقد مع سعود عبد الحميد

رياضة
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