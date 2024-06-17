لابورت يقترب من البقاء في “روشن”

كشفت تقارير إعلامية، عن وجود اهتمام من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع لاعب النصر، الإسباني إيميريك لابورت.
وأكد الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه بمنصة تويتر، أن النصر تلقى عرضا من أحد أندية الدوري السعودي، للحصول على خدمات لابورت مقابل 14 مليون دولار.
وأضاف: “إدارة النصر ترى أن هذا المبلغ ليس كافيا، وتنتظر الحصول على عرض مادي أعلى من أجل التخلي عن المدافع الإسباني”.
وأوضح، أن هناك بعض الأندية في دوري روشن، التي طلبت التعاقد معه على سبيل الإعارة، ولكن إدارة النصر تسعى لانتقال دائم. وفق “سبورت 24”.
وانتقل المدافع الإسباني لصفوف النصر، في صيف 2023، قادما من مانشستر سيتي، مقابل 27.50 مليون يورو، وشارك في 39 مباراة، وسجل 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.