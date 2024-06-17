نجم ضمك يدخل تاريخ اليورو

قاد اللاعب الروماني نيكولاي ستانسيو نجم ضمك، منتخب بلاده لفوز كبير على أوكرانيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين في مستهلّ مشوارهما بكأس أمم أوروبا “يورو 2024”.
وقص ستانسيو شريط أهداف المباراة بهدف رائع عند الدقيقة 29 من عمر اللقاء قبل أن يضاعف زميلاه رازفان مارين ودينيس دراجوس النتيجة عند الدقيقتين 53 و57.
وبات نجم ضمك أول لاعب من الدوري السعودي يسجل هدفا في اليورو عَبْر تاريخ البطولة الأوروبية.
وبتلك النتيجة تصدرت رومانيا المجموعة الخامسة التي تضمّ معهما بلجيكا وسلوفاكيا اللذين سيلتقيان في وقت لاحق اليوم. وفق “سبورت 24”.