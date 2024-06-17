رسالة خاصة من كريستيانو رونالدو لنجله

وجَّه لاعب النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة لنجله جونيور، بعد بلوغ الأخير سن الرابعة عشرة.
وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”: “لا أصدق أنك أصبحت 14 عامًا الآن، الوقت يمر سريعًا.. فلتعلم أن والدك يحبك جدًا”.
ويستعد رونالدو لخوض أول مباراة لمنتخب البرتغال في يورو 2024 أمام التشيك، غدا الثلاثاء.
وقد تكون هذه البطولة آخِر مشاركة دولية لرونالدو رغم أن اللاعب (39 عاما) يبدو متعطشا لتسجيل المزيد من الأهداف في سادس مشاركة له في بطولة أوروبا. وفق “سبورت 24”.
وبعد أن احتل المركز الثاني في قائمة هدافي التصفيات برصيد 10 أهداف وسجل 35 هدفا في 31 مباراة بالدوري السعودي لصالح النصر الموسم الماضي، واستعد رونالدو الذي يبدو دائم الشباب لبطولة أوروبا بهدفين في المباراة الودية الأخيرة أمام أيرلندا.