كانتي رجل مباراة فرنسا والنمسا في يورو 2024

فاز لاعب الاتحاد، الدولي الفرنس نغولو كانتي بجائزة رجل مباراة منتخب فرنسا والنمسا، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.
وشارك لاعب الاتحاد نغولو كانتي في فوز منتخب بلاده فرنسا على نظيره النمساوي، مساء الاثنين، بنتيجة 1-0، في إطار الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.
وسجل لاعب النمسا ماكسيمليان فوبر بالخطأ في مرماه بالدقيقة 38، ليمنح فرنسا هدف الفوز بالمباراة.
وبتلك النتيجة، حصد منتخب فرنسا أول 3 نقاط في مشواره باليورو ليحتل بعدها المركز الثاني في المجموعة بعد هولندا في الصدارة بنفس عدد النقاط. وفق “أخبار 24”.