القيادة تتلقى التهاني بنجاح موسم الحج

بعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ.
وأعربا عن خالص تهانيهما بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل الله تعالى ثم بفضل ما أولاه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والحكومة الرشيدة، داعين المولى أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة وأن ينعم على المملكة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة.
وثمن أمير الكويت الخطوات الوثابة لأعمال التوسعة ونموها التي يشهدها بيت الله الحرام، واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في المشاعر التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك التي هي دائما محل إشادة وتقدير وثناء الجميع.
كما بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائبه الشيخ محمد بن راشد، برقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج، معربين عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج، والذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بالعناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ومؤسساتها لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان.
ومن جانبه هنأ ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة النجاح الكبير والتنظيم الدقيق والمميز لموسم الحج، سائلا المولى جل وعلا أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وطاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه موفور الصحة والعافية والعمر المديد، وينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء والاستقرار والأمن والأمان. وفق “أخبار 24”.
من جهته هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ، مشيداً بمستوى الخدمات والرعاية المقدمة لحجاج بيت الله، ومثنياً على التكامل السلس بين أجهزة الدولة في تيسير مناسك الحج.