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جديد المحليات > كلية الملك فهد الأمنية تفتح القبول لحملة الثانوية
18/06/2024   6:15 م

كلية الملك فهد الأمنية تفتح القبول لحملة الثانوية

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 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية من خريجي العام الدراسي الحالي (1445هـ) للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (68) بكلية الملك فهد الأمنية، للعمل بعد التخرّج بأحد القطاعات الأمنية.

وأوضحت الإدارة أن باقي القبول سيكون خلال الفترة من يوم الخميس 14/ 12/ 1445 هـ الموافق 20/ 6/ 2024 م الساعة الـ (10) صباحًا، حتى يوم الاثنين 18/ 12/ 1445 هـ الموافق 24/ 6/ 2024م الساعة الـ (10) صباحًا، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف). وفق “أخبار 24”.

كلية الملك فهد الأمنية تفتح القبول لحملة الثانوية

جديد المحليات
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