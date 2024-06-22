1318 شكوى ضد شركات الطيران بمايو

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم (السبت)، أن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر مايو الماضي بلغت 1318 شكوى.
وأوضحت الهيئة أن الخطوط الجوية السعودية جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى، بواقع 10 شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مايو وصلت إلى 95%, بينما حلَّت طيران أديل ثانياً بواقع 11 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 99%.
ووفق الهيئة، جاء ثالثًا طيران ناس حيث وصل عدد الشكاوى إلى 13 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر مايو عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم الرحلات، ثم التذاكر.
وأضافت الهيئة أنَّ مطار الملك فهد الدولي بالدمام حصل على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0.3٪ لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
وأبانت أن مطار الأمير سلطان الدولي حصل على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 0.4% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية، بحسب الهيئة، كان مطار نجران هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 2% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكويَيْنِ وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
وفق “أخبار 24”.