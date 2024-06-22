توعية بالإجهاد الحراري بساحات المسجد النبوي

أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي، مبادرة ميدانية للتوعية بأهمية الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 عصراً وتوزيع مظلات وحقائب صحية وعبوات مياه وأكياس ثلج طبية، استهدف من خلالها زوار المسجد النبوي الشريف.
وتأتي المبادرة بالتزامن مع عودة ضيوف الرحمن إلى المدينة بعد أداء مناسك الحج وارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة بشكل ملحوظ؛ بهدف رفع نسبة الوعي لدى زوار المسجد النبوي الشريف بالإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل عند الإصابة ومتى يجب تلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وتضمنت المبادرة في يومها الأول توزيع 3500 كيس ثلج طبي، و10300 عبوة مياه لتخفيف درجة الحرارة، و4850 مظلة للوقاية من أشعة الشمس، وتوزيع أكثر من 3297 حقيبة صحية، استفاد منها أكثر من 12 ألف زائر للمسجد النبوي الشريف. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن تجمع المدينة المنورة الصحي أكمل استعداداته لمواجهة الإجهاد الحراري بالمنطقة من خلال تجهيز 32 سريراً لعلاج حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، توزعت على عدد من المنشآت الصحية بالمدينة.