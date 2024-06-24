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رياضة > نيمار يعلن موعد عودته لمباريات الهلال
24/06/2024   7:29 ص

نيمار يعلن موعد عودته لمباريات الهلال

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كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال، عن موعد عودته للمشاركة في مباريات الفريق بالموسم المقبل بعد إصابة الرباط الصليبي التي لخقت به.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال أكتوبر من العام الماضي في إحدى مباريات المنتخب البرازيلي بتصفيات كأس العالم 2026.

وقال نيمار خلال تصريحات تلفزيونية أنه سيعود للمشاركة في مباريات الهلال بعد 3 شهور من الآن.

وتابع:” سأكون متواجدًا بشكل طبيعي مع الفريق بعد 3 أشهر، عقب نهاية فترة التأهل والإعداد البدني”.

وسينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين في أغسطس المقبل، وهو ما يعني صعوبة لحاق النجم البرازيلي بمستهل مشوار فريقه في مسابقة الموسم الجديد. وفق “أخبار 24”.

وساهم نيمار في 4 أهداف خلال 5 مباريات خاضها بقميص الهلال منذ قدومه في الصيف الماضي.

نيمار يعلن موعد عودته لمباريات الهلال

رياضة
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