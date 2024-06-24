الخلود يستهدف التعاقد مع بيرسي تاو

تستهدف إدارة نادي الخلود الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي في موسمه المقبل 2024-2025، إبرام العديد من الصفقات المميزة استعدادًا لانطلاق المسابقة.
ووفقًا لتقارير إعلامية يرغب نادي الخلود في التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح فريق النادي الأهلي المصري، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي المصري بنهاية الموسم المقبل 2024-2025.
ويُعتبر تاو واحد من الركائز الأساسية في صفوف الفريق المصري منذ إنضمامه في صيف 2021، إذ ساهم في 38 هدفًا خلال 105 مباراة رسمية.
وخاض تاو عدة محطات كروية هامة في مسيرته قبل الانضمام لصفوف الأهلي المصري، منها اللعب بقميص برايتون الانجليزي وبروج البلجيكي. وفق “أخبار 24”.
وصعد الخلود إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل رفقة كل من القادسية والعروبة.