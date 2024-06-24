غيماريش هدف النصر

ذكرت تقارير صحفية عالمية رغبة نادي النصر في التعاقد مع برونو غيماريشن لاعب خط وسط نيوكاسل الإنجليزي.
وقالت صحيفة” uol” البرتغالية أن النصر يستهدف التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي غيماريش خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وشددت الصحيفة على أن النصر لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي لإدارة نيوكاسل ولكنه يبدي اهتمامًا بضم اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، ووضعه على رأس خريطة صفقات الموسم الجديد.
وتبلغ القيمة السوقية لغيماريش 25 مليون يورو حسب شبكة “ترانسفير ماركت” العالمية.
ويتطلع النصر لإبرام عدة صفقات قوية خلال “الميركاتو” الصيفي وترتيب أوراقه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد. وفق “أخبار 24”.