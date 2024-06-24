تطوير طريق الخليج العربي بالقطيف

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، خطة أعمال لتطوير طريق الخليج العربي بسيهات في محافظة القطيف، من خلال تحسين الحركة المرورية بالطريق مع تقاطُع شارع اللؤلؤ بسيهات.
ويعتبر طريق الخليج العربي، أحد أهم الطرق المحورية في المنطقة، لربطه بين مناطق حيوية وتجارية ذات جذب مرتفعة.
وتأتي هذه الأعمال بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام في دوار شارع الخليج في سيهات، إضافة لاستحداث حارات التفاف ودوران، والذي سيتم تطويره بعدة مراحل، إذ جرى إغلاق الطريق بشكل جزئي مع استمرارية الحركة المرورية، لعمل حارات للدوران قبل وبعد دوار سيهات الواقع بين عدد من الأحياء.
وبينت الأمانة، أن أعمال التحسين والتطوير تتمثل في تحسين الحركة المرورية للقادمين والخارجين، من مدينتَيْ سيهات والدمام شمالًا وجنوبًا لتوفير استمرارية طريق الخليج العربي بحارة دوران في كل اتجاه، موضحة أن أعمال التطوير ترمي إلى تحقيق مستهدفات رفع كفاءة وتعزيز شبكة الطرق، والارتقاء بالخدمات المقدمة وجودتها، والمساهمة في تحسين انسيابية الحركة المرورية، ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار. وفق “أخبار 24”.
وأضافت الأمانة أنها تسعى لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وفق إستراتيجية ونظام محدد لإدارة وصيانة الطرق، وإطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، وبما يحقق أعلى معايير الجودة وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.