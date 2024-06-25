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جديد المحليات > بَدْء التقديم على وظائف التدريب التقني للجنسين
25/06/2024   12:53 م

بَدْء التقديم على وظائف التدريب التقني للجنسين

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بدأ اليوم (الثلاثاء) التقديم على المسابقة الوظيفية (رجال – نساء)، في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك لسدّ الاحتياج التدريبي لعام 2024م في عدد من المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة بمختلف مناطق المملكة.

وأوضحت المؤسسة أن التقديم مستمر حتى الأحد المقبل الموافق 30 يونيو 2024، من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الرابط .

وتغطي الوظائف المطروحة للجنسين معظم محافظات ومدن المملكة، من أبرزها الرياض وحائل وتبوك والباحة والدمام وحفر الباطن وبريدة وعرعر وعسير ونجران والجوف. وفق “أخبار 24”.

ودعت المؤسسة الراغبين في التقديم من الرجال والنساء لزيارة موقعها الإلكتروني لمعرفة تفاصيل الوظائف وشروط التقديم.

بَدْء التقديم على وظائف التدريب التقني للجنسين

جديد المحليات
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