القصاص من مواطن صدم آخر بسيارته

نفذت وزارة الداخلية بمنطقة جازان حكم القتل قصاصًا بحق المواطن محمد بن أحمد بن محمد آل السيد البارقي، لإقدامه على قتل المواطن سالم بن جمحان بن جابر جذمي عمدًا، وذلك بصدمه بالسيارة مما أدى إلى وفاته.
وأوضحت الداخلية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني بمنطقة جازان. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الداخلية أنها تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.