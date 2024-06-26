السر وراء الشعور بألم المعدة أثناء السفر

يعاني العديد من الأشخاص من الانتفاخ وألم المعدة أثناء السفر، وهو أمر قد يفسد متعة الرحلة، ويعود هذا الشعور المزعج إلى عدة عوامل، منها تغيرات الضغط الجوي في الطائرة، والجلوس لفترات طويلة، وتناول وجبات غير معتادة أو غنية بالدهون والسكريات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب التوتر والقلق المرتبط بالسفر اضطرابات في الجهاز الهضمي.
وأكدت روسي، أن هناك طرقاً لتخفيف الضغط من خلال التحضير قبل السفر، إذا كانت أمعاء الشخص تتأثر بشكل سلبي أثناء الرحلات الجوية، ناصحة بمحاولة تقليل تناول الأطعمة الغنية بالفودماب، مثل الفاصوليا، والبصل، والثوم، والأفوكادو، والفطر، قبل 24 إلى 48 ساعة من الرحلة، كونها تلعب دوراً مهماً في تعزيز ميكروبيوم الأمعاء.
كما أن الأطعمة الغنية بالـ”فودماب” تحتوي على سكريات وكربوهيدرات قصيرة السلسلة التي يمكن أن تتسبب في مشاكل هضمية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من حساسية مثل متلازمة القولون العصبي، ويتضمن هذا المصطلح أنواعاً مختلفة من السكريات القابلة للتخمر، وعادة ما ينصح الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي باتباع نظام غذائي منخفض الفودماب للمساعدة في تقليل الأعراض مثل الانتفاخ والإمساك. وفق “أخبار 24”.
وقدمت بروفيسور روسي الحاصلة على درجة الدكتوراه، نصائح مهمة للأشخاص الذين لديهم مشاكل في المعدة قبل السفر، حيث يمكنهم القيام بعض التغييرات البسيطة في نظامك الغذائي، مثل بتبديل زيت الأفوكادو بزيت الزيتون، وتناول الباذنجان بدلاً من الفطر.
كما يمكن استبدال الحمص أو الفاصوليا بالبيض كمصدر بروتين نباتي، وتناول الفلفل الحلو ومجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات أيضًا يمكن أن يكون مفيدًا للتعزيز، ويُمكن اللجوء إلى مكملات المغنيسيوم، أو الألياف لتجنب مشاكل الإمساك بعد الرحلات الجوية.