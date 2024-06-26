براءة اختراع لروبوت يعمل بالطاقة الكهرومغناطيسية

نالت جامعة القصيم براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن ابتكار روبوت متسلسل يمكن تشغيله بالطاقة الكهرومغناطيسية عوضًا عن الطرق الاعتيادية لتشغيل الروبوتات، ويمكن استخدامه في عدد من المجالات الصناعية وتطبيقات الروبوت.
وتتكون أجزاء الروبوت من عددٍ من المقاطع ذات مجموعة من المغناطيسات الكهربائية المرتبة بالتناوب مع الزنبركات التي تعطي حالة من توازن القوى بين هذه المقاطع، مما يوفر مختلف أشكال الحركة الديناميكية والحرية للروبوت بشكل تراكمي، وهي تعمل بالطاقة الكهرومغناطيسية، وتعزز من فرص استخدامه في المجالات الصناعية والطبية وغيرها من تطبيقات الروبوت المختلفة.
وضمّ الفريق البحثي الحاصل على براءة الاختراع كلاً من الدكتور فهد بن ناصر الصنيدح، والدكتور عبدالرحمن بن عامر الرميح، والدكتور خالد بن علي الحسون، والدكتور فهد بن ناصر السليم، والدكتور شعبان عبدالراضي محمود، والدكتور عمر حازم سليم.وفق “أخبار 24”.
يأتي هذا الابتكار ضمن “مشروع تسجيل براءات الاختراع لمنسوبي الجامعة”، والذي يهدف إلى تحويل الاختراعات والأفكار البحثية إلى منتجات محمية ذات عائد اقتصادي، والمساهمة في رفع التصنيف المحلي والدولي للجامعة في سجل براءات الاختراع.