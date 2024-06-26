“أرامكو” الأكبر عالمياً باحتياطيات النفط والغاز

تصدرت شركة “أرامكو” قائمة أكبر شركات النفط في العالم من حيث الاحتياطيات المؤكدة للنفط والغاز في عام 2022، وذلك بفارق كبير عن أقرب منافس لها، وفق ما نشرته “ستاستيا” من خلال تجميع البيانات من تقارير الشركات.
وتقدر احتياطيات “أرامكو” من النفط والغاز عند 259 مليار برميل من المكافئ النفطي تقريبًا، أي أكثر من إجمالي احتياطيات “إكسون موبيل” و”شيفرون” و”توتال إنرجيز” و”شل” و”بي بي” و”إيني” معًا.
وتختلف تقييمات الشركات لاحتياطياتها المؤكدة من النفط الخام والغاز الطبيعي من سنة إلى أخرى؛ بسبب المراجعات على الاحتياطيات الحالية الناتجة عن تغيرات الأسعار، وتوسيع واكتشاف موارد جديدة ومشتريات ومبيعات الاحتياطيات والإنتاج.
وأظهر تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع الاحتياطيات الدولية المؤكدة من النفط والغاز الطبيعي التي تحتفظ بها 187 شركة عالمية متداولة للتنقيب والإنتاج، بمقدار 5.6 مليار برميل من المكافئ النفطي في 2022، أو بنسبة 2% حسب التقارير المالية السنوية للشركات.
وفي عام 2020، تراجعت الاحتياطيات المؤكدة التي تحتفظ بها هذه الشركات العامة 9%، وهو ما يعود في المقام الأول للآثار الاقتصادية لجائحة “كوفيد-19″، لكن الاحتياطيات زادت في 2021. وفق “أخبار 24”.
وفي عام 2022، انسحبت بعض شركات النفط الكبرى منها “توتال إنرجيز” و”بي بي” من روسيا، وأدت عمليات سحب الاستثمارات هذه إلى خفض إجمالي الاحتياطيات المؤكدة التي أبلغت عنها شركات الاستكشاف والإنتاج بمقدار 12 مليار برميل من المكافئ النفطي في ذلك العام.