“بئر غرس” التاريخية تروي ظمأ عشاق طيبة

تعدّ بئر “غرس” التي تقع بحي العوالي على بعد 1500 متر جنوب المسجد النبوي، أحد المعالم التاريخية والأثرية التي لها ارتباط بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يحرص رواد المدينة من المعتمرين والحجاج على زيارة البئر والشرب منها.
وشهدت البئر أعمال تطوير وتحسين ضمن برنامج تطويري يشمل عدة مساجد ومواقع ومعالم أثرية وتاريخية في المدينة المنورة، للمحافظة على طابعها المعماري وتأهيلها لخدمة مرتاديها، مع المحافظة على مكوناتها التاريخية وتفاصيل المكان.
ويتوافد زائرو المدينة المنورة من الحجاج والمعتمرين إلى موقع بئر “غرس” في إحدى محطات زياراتهم للمعالم التاريخية في المدينة المنورة، حيث يقفون على طبيعة المكان، ويشربون من ماء البئر عبر نقاط الشرب التي تم تهيئتها لمرتادي البئر بعد تطويرها، ويلتقطون الصور التذكارية. وفق “أخبار 24”.
ويحرص الزوار على القيام بجولة تشمل العديد من المواقع، من أبرزها ساحة شهداء أحد، وجبل الرماة، ومساجد قباء، والقبلتين، والخندق، والغمامة، والإجابة، والسقيا، وكذلك الآبار التاريخية التي اغتسل منها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو شرب منها، وتوضأ منها، أو وقف بجوارها خلال العهد النبوي في المدينة المنورة.