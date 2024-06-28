موسم جدة.. متنفس الأهل وجاذب السياح

انطلقت فعاليات “موسم جدة 2024” تحت شعار “من جديد” بإقامة العديد من العروض والأنشطة التي شملت عروض الدرونز والألعاب النارية والعروض المرئية، وذلك برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، وحضور محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.
ويهدف “موسم جدة 2024” إلى إيجاد متنفسٍ لأهالي جدة وزوارها، من خلال الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل المُباشرة وغير المباشرة للكوادر الوطنية من شباب وفتيات المملكة، عبر خلق العديد من الفرص الوظيفية إضافةً إلى جذب الاستثمارات لمدينة جدة، وتعزيز مكانتها كوجهةٍ سياحيةٍ عالميةٍ.
ويشهد “موسم جدة 2024” العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والسياحية والثقافية المميزة ومنها: منطقة “سيتي ووك”؛ التي تضم مزيجاً من التجارب التفاعلية، والألعاب الحركية والمهارية، إلى جانب المسرحيات العربية والمطاعم والمقاهي ومتاجر التسوق، فيما ستقدم منطقة “Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story” التي تقام لأول مرة في السعودية، للزوار والسياح مزيجاً من الألعاب والعروض الترفيهية، التي تعد مرفقاً عائلياً بامتياز تجمع أكثر القصص والشخصيات شهرةً في العام تحت سقف واحد. وفق “أخبار 24”.
ويترقب زوار “موسم جدة 2024” فعاليات استثنائية من أجواء الفرح والترفيه، ضمن الحدث شديد الأهمية، الذي يستهدف تعزيز السياحة المحلية، وتقديم تجربة ترفيهية مميزة، واستثمار كل مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية؛ بهدف تنويع الخيارات أمام الزوار.