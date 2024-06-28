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جديد المحليات > الأحساء.. المدينة الأكثر إبداعا في اليونسكو
28/06/2024   6:16 ص

الأحساء.. المدينة الأكثر إبداعا في اليونسكو

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 توجت الأحساء نجاحها بمجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، بفوزها بمنصب نائب لرئيس شبكة المدن المبدعة في “اليونسكو” والبالغ عددها 66 مدينة على مستوى العالم.

وجاء فوز الدكتور إبراهيم الشبيث بهذا المنصب، نظير ما تمتلكه الأحساء من المقومات الإبداعية مما يجعلها في مصاف نظيراتها من دول العالم، إضافةً إلى امتلاكها لثراء الموروث الثقافي وتاريخها العميق في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية.

وعملت الأحساء على تنمية المستهدفات العامة لأهمية دمج وإبراز الارتباط بين التعليم والأنشطة الثقافية والإبداعية لتعزيز استدامة الحرف اليدوية والفنون الشعبية، حيث استطاعت خلال السنوات الماضية نقل خبراتها وتجاربها في المحافظة على الحرف اليدوية والفنون الشعبية للمدن المبدعة على مستوى العالم عبر العديد من اللقاء والاجتماعات الدولية في كوريا وبولندا وفرنسا وأمريكا وأستراليا والبرازيل.

ومثلت الأحساء في الشبكة العالمية في المجال الإبداعي كأول مدينة خليجية والثالثة عربياً، محققة تعاونًا وثيقًا للبرامج التطويرية بين مدن الإبداع؛ بهدف التنمية المستدامة والعمل على المحافظة على التراث، إضافةً إلى تبادل الخبرات التكاملية بين المدن الأعضاء.

"الشبيث" نائباً لرئيس شبكة المدن المبدعة في "اليونيسكو"

"الشبيث" نائباً لرئيس شبكة المدن المبدعة في "اليونيسكو"

"الشبيث" نائباً لرئيس شبكة المدن المبدعة في "اليونيسكو"

وفق “أخبار 24”.

الأحساء.. المدينة الأكثر إبداعا في اليونسكو

جديد المحليات
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