كانتي بتقييم مميز في يورو 2024

حصل الدولي الفرنسي نغولو كانتي، نجم خط وسط فريق نادي الاتحاد، على التقييم الأفضل للاعبي دوري روشن المشاركين في يورو 2024.
وحسب شبكة “سوفا سكور” العالمية، جاء كانتي في المرتبة رقم 19 من حيث أصحاب التقييم الأفضل في يورو 2024 عقب نهاية منافسات الدور الأول.
وحصل كانتي على 7.5 درجة في التقييم الذي تصدره الإسباني فابيان رويز بـ 8.6 درجة.
وحصل كانتي على رجل المباراة في مباراتي فرنسا ضد كل من النمسا وهولندا في الدور الأول من اليورو.
وتأهل منتخب الديوك إلى ثمن نهائي يورو 2024 بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة، ليواجه نظيره البلجيكي. وفق “سبورت 24”.