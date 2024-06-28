أول تعليق من ناتشو بعد انضمامه للقادسية

وجه لاعب القادسية الجديد، المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، رسالة لجماهير فريقه الجديد بعد ساعات من إعلان انتقاله رسمياً لصفوف النادي الصاعد حديثاً لدوري روشن.
وقال ناتشو عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للقادسية على إكس: “متحمس لهذا المشروع الكبير في السعودية، هدفي مواصلة العمل بشكل رائع وسعيد للغاية بهذا الانتقال إلى القادسية”.
وأضاف: “سأسعى لتحقيق أهداف الفريق خلال الموسم المقبل، وسأقدم كل ما لدي لإسعاد الجماهير”.
وأتم: “دوري روشن مليء بالكثير من التحديات وتركيزي سيكون مع الفريق على التواجد في مركز متقدم بجدول ترتيب الدوري”.
وأعلن نادي القادسية، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع الإسباني “ناتشو فيرنانديز” قائد ريال مدريد السابق.
ونشر نادي القادسية – الصاعد حديثًا لدوري روشن للمحترفين – عبر حسابه على منصة X، أعلن من خلاله تعاقده رسميًا مع ناتشو.
كما تضمن مقطع الفيديو لحظة توقيع ناتشو بالإضافة إلى رسالة من المدافع الإسباني قال فيها بالإنجليزية: “القادسية .. أنا قادم”.
وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن ناتشو وقع بالفعل على عقد لمدة موسمين مع القادسية، فيما أعلن نادي ريال مدريد قبل يومين عن رحيل مدافعه وقائد الفريق بعد 23 عامًا قضاها بين جدران النادي الملكي. وفق “سبورت 24”.
ويشارك ناتشو في الوقت الحالي مع المنتخب الإسباني في بطولة يورو 2024م حيث تأهل الماتادور إلى ثمن النهائي بالعلامة الكاملة من دور المجموعات.
وعاد القادسية لدوري المحترفين بعد التتويج بدوري الدرجة الأولى في الموسم المنقضي.