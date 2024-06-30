مستخلص أوراق الزيتون يعالج السمنة والسكري

أظهرت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “ميتشغان” الأمريكية، أن أحد المركبات الموجودة في مستخلص أوراق الزيتون له قدرة فعالة في علاج السمنة وحالات السكري من النوع الثاني.
وأوضحت الدراسة المنشورة بمجلة “Nutrition” العلمية المتخصصة، أن المستخلص يحتوي على حمض الإلينوليك الطبيعي، والذي يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتعزيز فقدان الوزن.
ولفتت إلى أن زيت الزيتون البكر يحتوي على هرمونَيْ “GLP-1” و”وPYY”، اللذين يلعبان دوراً مهماً في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، الأمر الذي يسهم في خفض معدلات السمنة بنسبة تقترب من 11%. وفق “أخبار 24”.
ويرتبط مرض السكري عموماً بزيادة وزن الجسم، إذ يعاني المريض عادةً من الحالتين، حيث تنخفض قدرة الجسم على تكسير الدهون والسكر في الدم، ما يؤدّي إلى انخفاض قدرة البنكرياس على إنتاج الإنسولين بشكل طبيعي.