نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > مستخلص أوراق الزيتون يعالج السمنة والسكري
30/06/2024   10:54 م

مستخلص أوراق الزيتون يعالج السمنة والسكري

+ = -
80

أظهرت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “ميتشغان” الأمريكية، أن أحد المركبات الموجودة في مستخلص أوراق الزيتون له قدرة فعالة في علاج السمنة وحالات السكري من النوع الثاني.

وأوضحت الدراسة المنشورة بمجلة “Nutrition” العلمية المتخصصة، أن المستخلص يحتوي على حمض الإلينوليك الطبيعي، والذي يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتعزيز فقدان الوزن.

ولفتت إلى أن زيت الزيتون البكر يحتوي على هرمونَيْ “GLP-1” و”وPYY”، اللذين يلعبان دوراً مهماً في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، الأمر الذي يسهم في خفض معدلات السمنة بنسبة تقترب من 11%. وفق “أخبار 24”.

ويرتبط مرض السكري عموماً بزيادة وزن الجسم، إذ يعاني المريض عادةً من الحالتين، حيث تنخفض قدرة الجسم على تكسير الدهون والسكر في الدم، ما يؤدّي إلى انخفاض قدرة البنكرياس على إنتاج الإنسولين بشكل طبيعي.

مستخلص أوراق الزيتون يعالج السمنة والسكري

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885304885.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com