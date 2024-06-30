تغذية الأب عند حدوث الحمل تؤثر في صحة نسله

أظهرت دراسة حديثة أن صحة الأب عند حدوث الحمل تؤثر على صحة نسله لاحقاً، داعية الرجال للاعتناء بغذائهم عند التخطيط للإنجاب من أجل إنجاب أطفال يتمتعون بصحة جيدة.
وتوصلت الدراسة التي أجراها باحثون من مركز الأبحاث “هيلمهولتس” في ميونيخ، إلى هذه النتائج بعد فحص أكثر من 3000 عائلة، وكان الهدف الأساسي تقليل تكرار إصابة الأطفال بالسمنة أو مرض السكري.
وأظهرت نتائج الدراسة أنه إذا كان الأب يعاني من زيادة الوزن، فإن خطر إصابة الأطفال لاحقا بمرض السكري أو أمراض التمثيل الغذائي الأخرى يزداد، وهذا التأثير وارد بغض النظر عن صحة الأم أو عوامل أخرى مثل الوراثة أو التأثيرات البيئية.
ووفق الدراسة، فإن تجارب لاحقة أجريت على الفئران أكدت أن الحيوانات المنوية للذكور الذين يتبعون نظاماً غذائياً عالي الدهون، تحتوي على أجزاء من الحمض الريبي النووي النقال “الميتوكوندريا” المسؤول عن التعبير عن الخصائص الوراثية في الأجنة. وفق “أخبار 24”.
وذكر رئيس فريق البحث، رافائيل تيبيرينو، أن النتائج تشير إلى أن الرعاية الصحية للرجال الذين يرغبون في إنجاب الأطفال يجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام ويجب تطوير برامج لهذا الغرض، مع التركيز على النظام الغذائي.