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29/06/2024   9:59 ص

“المسكنات” تسبب اضطرابات سلوكية خطيرة

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حذّرت دراسة حديثة أجريت بجامعة “أوهايو” الأمريكية، من الإفراط في تناول مسكنات الآلام شائعة الاستخدام مثل الباراسيتامول، لارتباطه بتغيرات سلوكية تدفع الشخص للشعور بعدم الخوف عند الخطر.

وأجريت الدراسة المنشورة بدورية “Neuroscience” الطبية المتخصصة، لقياس التغيرات في سلوك الأشخاص ومنها الاضطرابات السلوكية، عندما يكونون تحت تأثير الأدوية الشائعة التي لا تستلزم وصفة طبية.

ويُعرف الباراسيتامول طبياً بـ “الأسيتامينوفين”، وهي مادة فعالة موجودة في أكثر من 600 نوع مختلف من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، ويعد العقار الأكثر استخداماً لعلاج وتسكين الألم والصداع في العالم. وفق “أخبار 24”.

ويجعل هذا العقار الأشخاص أقل تأثراً بمشاعر الخوف عند الإقدام على ممارسة أنشطة محفوفة بالمخاطر، مثل القفز المظلي أو الجري العشوائي المفاجئ، ما قد يزيد من خطر التعرض للحوادث والإصابات.

“المسكنات” تسبب اضطرابات سلوكية خطيرة

طب وتداوي
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