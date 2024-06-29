النصر يعلن برنامج إعداده للموسم الجديد

أعلن نادي النصر برنامجه الإعدادي للموسم الكروي الجديد 2024-2025، والمقرر انطلاقه في أغسطس المقبل.
ونشر النصر عبر حسابه الرسمي بـ”إكس” أن الفريق سيغادر إلى البرتغال في السابع من يوليو المقبل لإقامة معسكره الإعدادي، وسيخوض 6 مباريات ودية تحضره للموسم الجديد.
وكان نادي ماريتيمو البرتغالي قد أكد على خوضه مباراة ودية أمام النصر في الثالث عشر من يوليو المقبل.
كما أكد بيان النصر أن الفريق سيتوجه إلى إسبانيا لإقامة معسكر آخر في الأول من أغسطس وسيتخلله مباراتان وديتان.
ويعود النصر إلى الرياض في الثامن من أغسطس المقبل، ليستعد لمواجهة فريق التعاون في نصف نهائي السوبر السعودي. وفق “سبورت 24”.