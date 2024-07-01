التغييرات مستمرة.. 5 تعاقُدات جديدة في الأهلي

واصلت إدارة نادي الأهلي تعاقداتها مع المستوى الإداري والفني تحضيرًا للموسم الكروي المقبل 2024-2025.
ونجح الأهلي في التعاقد مع 5 عناصر جديدة خلال آخِر 48 ساعة، من أجل تطوير العمل داخل المنظومة الكروية للنادي.
وأعلن الأهلي التعاقد مع الهولندي هانس جيلهاوش رئيسًا للكشافة، وهو لاعب دولي سابق سبق له تمثل آيندهوفن والعديد من الأندية الأخرى.
وشغل جيلهاوش منصب رئيس الكشافة في تشيلسي وآرسنال الإنجليزيين وغيرهما من الأندية العالمية الكبرى.
كما أعلن الأهلي تعيين ليساندو إيساي مديرًا للكشافة، والذي يمتلك خبرات طويلة متنوعة في عالم التحليل والبيانات واكتشاف المواهب.
وكان الأهلي بالأمس قد عيّن دانييل نيسبيت رئيساً لقسم الأداء وذلك استعداداً للموسم الرياضي الجديد، والذي يمتلك خبرة عملية واسعة، في مجالات التدريب البدني والتهيئة الجسدية، حيث سبق له شغل منصب رئيس قسم الأداء البدني، في نادي بريستول الإنجليزي، كما كان قائدا في برنامج مدربي الأداء بالاتحاد الإنجليزي. وفق “سبورت 24”.
كما أعلن نادي الأهلي، أمس السبت، تعيين الإنجليزي جون فيرن في منصب رئيس وحدة العلاج الطبيعي بالجهاز الطبي.
وفي وقت سابق، عيّن مسؤولو “الراقي” النمساوي ألكساندر هاوزر ليعمل كمساعد للمدرب ماتياس يايسله في الجهاز الفني للفريق.