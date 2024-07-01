مدرب إسبانيا يثني على لاعبيه بعد الفوز على جورجيا

قال لويس ديلا فوينتي مدرب إسبانيا اليوم الأحد إن فريقه هيمن تماما في فوزه 4-1 على جورجيا في دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وإنه يتطلع بثقة لمواجهة ألمانيا في دور الثمانية.
وقلبت إسبانيا تأخرها بهدف عكسي لتهزم جورجيا في ملعب دوسلدورف، وحظيت بثناء المدرب.
وقال في مؤتمر صحفي “أعتقد أننا هيمنا على المباراة طوال الوقت وكان الأداء رائعا أمام منافس دافع بصورة جيدة جدا وأجاد الهجمة المرتدة.
“نحتاج أن نقيم أهمية هذا الفوز بشكل صحيح لأن منافسنا كان فريقا جيدا جدا”. وتأخرت إسبانيا في النتيجة بعد مرور 18 دقيقة عندما وضع روبن لي نورماند تمريرة أوتار كاكابادزي العرضية بصدره في مرمى أوناي سيمون، لكنها أدركت التعادل قبل نهاية الشوط الأول وهيمنت على الشوط الثاني.
وقال ديلا فوينتي “كنا نعرف أن خطورة جورجيا تكمن في التحول والهجمات المرتدة، لكن لم تكن لها محاولات على المرمى.
“بالطبع عندما سجلوا هدفا، نال منا التوتر شيئا ما لفترة، لكننا صنعنا فرصا كثيرة وكان من الممكن أن تنتهي المباراة 8-1 لصالحنا”.
وتلعب إسبانيا أمام ألمانيا في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل في شتوتجارت.
وقال المدرب “لدينا ثقة كبيرة وفريق يتمتع بالموهبة والكفاءة والالتزام. من المهم جدا أن تثق في قدراتك. لا أريد الإساءة لأحد، لكن لدينا الفريق الأفضل في هذه البطولة. وفق “أخبار 24”.
“ألمانيا فريق رائع، لديه بعض من أفضل اللاعبين في العالم وهم منظمون جدا وملتزمون جدا. لكنهم يواجهون فريقا مشابها لهم، ملتزم جدا ومنظم جدا ويصعب التغلب عليه، متعطش بطموح كبير”.