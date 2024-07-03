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جديد المحليات > 1.3 مليار لتطوير وبناء 1104 وحدات سكنية بينبع
03/07/2024   1:39 م

1.3 مليار لتطوير وبناء 1104 وحدات سكنية بينبع

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وقعت شركة سمو العقارية مع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية “جبين”، اليوم (الأربعاء)، عقداً لتطوير أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية وتصميم وبناء عدد 1104 وحدات سكنية متكاملة بكامل الخدمات والمرافق في مدينة ينبع الصناعية، بقيمة إجمالية للمشروع تقدر بـ 1.3 مليار ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول”، أن العقد سيكون وفقاً لعقود شراء وحدات سكنية يتم إبرامها بين شركة جبين وشركات صناعية، من خلال برنامج تملك المساكن الخاص بهذه الشركات، ويسري هذا العقد من تاريخ التوقيع (2024-07-02).

وستكون مدة التطوير والتنفيذ 36 شهراً تبدأ من تاريخ توقيع عقود الشراء مع الشركات الصناعية، ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي في نتائج الشركة اعتباراً من بداية أعمال التطوير والتنفيذ في المشروع. وفق “أخبار 24”.

1.3 مليار لتطوير وبناء 1104 وحدات سكنية بينبع

جديد المحليات
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