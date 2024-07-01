الموافقة على طرح أولي للشركة المالكة لـ”تسهيل”

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا” عن صدور موافقة مجلس هيئة السوق المالية، على طلب شركة تابعة لها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية.
وأوضحت شركة “إكسترا” في بيان على “تداول” اليوم (الاثنين)، أن الموافقة صدرت لشركة المتحدة الدولية القابضة – التابعة لها – لتسجيل وطرح 7.5 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة المتحدة الدولية القابضة.
يذكر أن “إكسترا” كشفت بتاريخ 31 ديسمبر 2023م عن نيتها إجراء طرح عام أولي لشركتها التابعة، الشركة المتحدة الدولية القابضة، وهي الشركة المالكة للشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل). وفق “أخبار 24”.