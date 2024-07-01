“تك بلس” بإطلالة جديدة عبر “اقتصاد الشرق”

يطلّ عبد الله السبع، محرّر قسم التكنولوجيا في صحيفة “إندبندنت العربية” وأحد أكثر المؤثرين في هذا المجال، عبر شاشة ومنصّات “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”، لتقديم برنامج “تك بلس”، بحلّته الجديدة، ومناقشة أحدث التطورات والابتكارات انطلاقاً من معرفته العميقة بالتكنولوجيا وشغفه بها.
يقدّم برنامج “تك بلس” في موسمه الجديد، دليلاً شاملاً لعالم التكنولوجيا وتغطية لأحدث التطورات في هذا المجال من خلال فقراته الكثيرة والمتنوعة، والتي تشمل: “نصائح وحيل”، “مراجعات”، “تحديثات الذكاء الاصطناعي”، “المنازل الذكية”، “تكنولوجيا الفضاء”، “الأمن السيبراني”، ” ألعاب الفيديو”، “مواقع تهّمك”، “تطبيقات”.
كما يتميّز الموسم الجديد من البرنامج بملامح شبابية عصرية وأسلوب إخراجي حديث، يتماشى مع توجّهات الجيل الجديد ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يعيد تعريف المفاهيم التقنية بأسلوب مبتكر ومحتوى استثنائي.
وتعليقاً على إطلاق الموسم الثاني من “تك بلس”، قال عبد الله السبع: “فخور بأنني سأتمكن من تقديم المحتوى المعتاد على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة أكثر ابتكاراً وحرفية، من خلال هذا التعاون الهام مع (اقتصاد الشرق مع بلومبرغ)”، مضيفاً: “ستكون تجربة مثيرة للغاية وممتعة بالتأكيد!”. وفق “أخبار 24”.
يُعرض برنامج “تك بلس” كل يوم سبت الساعة 30 :07 مساءً بتوقيت السعودية بدءاً من 29 يونيو 2024، ويمكن للجمهور متابعته عبر جميع حسابات “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ” على منصّات التواصل الاجتماعي.