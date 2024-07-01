“البلدية” تطالب الحلاقين بغرفة لإزالة القمل

اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية على محلات الحلاقة الرجالية تخصيص غرفة منفصلة في حال تقديم خدمة “إزالة القمل”، تكون جدرانها من الطوب، أو الجبس المستعار، أو الزجاج.
ومنعت الاشتراطات التي طرحتها الوزارة على منصة “استطلاع”، محلات الحلاقة من استخدام الأجهزة ذات الاستخدام الطبي وفقاً لتصنيف الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة، أو استخدام أجهزة التسمير (التان) التي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية وفقاً للأنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما منعت استخدام أجهزة الوشم (التاتو) او أي أجهزة تعمل بتقنية الليزر والوخز بالإبر.
وتضمنت الضوابط منع تقديم الخدمة للنساء، ومنع دخول النساء داخل المحل، ويستثنى من ذلك في حال مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والحالات الطارئة، كما منعت تقديم الخدمات المنزلية (خدمة خارج الصالون) إلا بعد الحصول على التصريح المخصص لذلك من (منصة بلدي).
وأكدت الاشتراطات على توفير جهاز تعقيم واحد على الأقل وتعقيم الأدوات بعد كل استخدام، أن تكون أدوات قص الشعر مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ مثل: ستانلس ستيل وما في حكمها، وأن يتم تخزينها وحفظها بأدراج مخصصة نظيفة.
وعند تقديم خدمة إزالة الشعر بالشمع يجب مراعاة استخدام الأعواد الخشبية ذات الاستخدام الواحد، والمحافظة على نظافة جهاز تسخين الشمع ، وعدم النفخ على الشمع عن طريق الفم، ولا يُسمح بتقديم خدمة إزالة الشعر داخل المحل إلا للوجه والرأس فقط .
وأجازت الضوابط استعمال حقيبة الأدوات الخاصة بكل مستفيد، ولكن منعت تخزينها بالمحل، كما منعت تخزين الأدوات المستخدمة مع الأدوات النظيفة. ومنعت حفظ وتخزين الأغراض الشخصية للعاملين في أماكن العمل، ويجب تخزينها في أماكن او خزائن مخصصة لذلك.
وسمحت بعمل النساء في حال كان النشاط يقتصر على حلاقة الأطفال فقط ، بشرط أن يقتصر العمل في كامل المحل/ المنشأة على النساء ويُمنع دخول الرجال، ويُسمح أن تكون الواجهة لا تتيح رؤية من بالداخل.
وألزمت بتوفير الأدوات ذات الاستخدام الواحد مثل: شفرة للحلاقة، رداء (مريلة)، ممسحة طبية، إضافة إلى توفير قفازات مطاطية لليدين، لاستخدامها في حال رغبة العميل في ذلك، ويجب تنظيف وتطهير وتعقيم الأدوات بعد كل استخدام، والتأكد من أن الأدوات المستخدمة لمرة واحدة تم التخلص منها، وتعقيم جميع أقسام وتجهيزات المحل بشكل دوري.
ومنعت استخدام المنتجات مجهولة المصدر أو المنتجات التي تحتوي على مواد دوائية، ويجب أن تكون جميع منتجات ومستحضرات التجميل المستخدمة داخل المحل مطابقة لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام التجميل الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء. وفق “أخبار 24”.
وشددت على العاملين بالامتناع عن الممارسات الصحية الخاطئة مثل: (لمس الأنف، لمس الفم) أثناء ممارسة العمل، والالتزام بالممارسات الصحية السليمة مثل: (ارتداء الكمامات، تعقيم اليدين) أثناء ممارسة العمل وقبل البدء في تقديم الخدمة.