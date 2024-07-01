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جديد المحليات > بدء إلزامية التأمين الصحي على العمالة المنزلية
01/07/2024   2:38 م

بدء إلزامية التأمين الصحي على العمالة المنزلية

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بدأ مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين اليوم (الإثنين) بتطبيق قرار إلزامية التأمين على العمالة المنزلية المسجلة لدى صاحب العمل، في حال تجاوز عددهم 4 أشخاص.

وأوضحت المتحدثة الرسمية لمجلس الضمان الصحي، إيمان الطريقي أن وثيقة تأمين العمالة المنزلية تتضمن الرعاية الأولية، والصحة العامة والحالات الطارئة، وتشمل تغطية التنويم في المستشفى دون المشاركة في نسبة التحمل، والمعالجة في الحالات الطارئة للعيادات بعدد زيارات غير محدد، والتطعيمات والفحوصات.

وشملت الاشتراطات العامة لتطبيق منافع وحدود التغطية : الالتزام بتقديم نموذج الإفصاح الطبي، والحصول على موافقة شركة التأمين الصحي ، والتأمين على جميع العمالة.

ويسعى القرار إلى تمكين جميع المستفيدين من الحصول على الرعاية والوقاية الكاملتين وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتفوق في التميز والأداء. وفق “أخبار 24”.

ويهدف القرار إلى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وضمان استدامة التغطية الصحية وتحفيز شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على توفير منتجات جديدة، إضافة إلى زيادة الفرص الوظيفية لدى شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية.

بدء إلزامية التأمين الصحي على العمالة المنزلية

جديد المحليات
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