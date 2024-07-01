كانتي لاعب الاتحاد يدخل تاريخ اليورو

ساهم الفرنسي نغولو كانتي، نجم خط وسط فريق نادي الاتحاد، في تأهل منتخب بلاده إلى ربع نهائي يورو 2024، بعد الفوز على نظيره البلجيكي بهدف دون رد في دور الـ 16 اليوم الإثنين.
وبات نغولو كانتي هو أكثر لاعب في تاريخ كأس أمم أوروبا يمتلك عدد من المباريات دون خسارة.
ولم يتجرع لاعب خط وسط الاتحاد الخسارة خلال 19 مباراة في اليورو، بعد فوز فرنسا على بلجيكا، متفوقًا على تشافي هيرنانديز النجم الإسباني صاحب الـ 18 مباراة دون هزيمة.
الجدير بالذكر أن كانتي قد حصل على لقب رجل المباراة خلال أول مواجهتين لمنتخب بلاده في يورو 2024 بألمانيا خلال مواجهتي النمسا وهولندا. وفق “سبورت 24”.
وانضم كانتي صاحب الـ 33 عامًا، لصفوف الاتحاد في الصيف الماضي وساهم في 10 أهداف بقميص “العميد”.