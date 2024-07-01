القادسية يقترب من موراتا

أصبح الدولي الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، قريبًا بشدة من الانضمام لصفوف نادي القادسية في الموسم الكروي الجديد.
وقالت صحيفة “ريليفو” الإسبانية إن إدارة نادي القادسية اتفقت مع موراتا على الانضمام لصفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة ستكلف القادسية 50 مليون يورو، شاملة راتب اللاعب.
وكان القادسية قد أعلن انضمام الإسباني ناتشو خلال الأيام القليلة الماضية بعد رحيله رسميًا عن صفوف ريال مدريد. وفق “سبورت 24”.
وساهم موراتا وناتشو في بلوغ منتخب إسبانيا ربع نهائي يورو 2024 المُقامة في ألمانيا.
موراتا صاحب الـ 31 عامًا، ساهم في 298 هدفًا خلال مسيرته مع الأندية التي دافع عن ألوان قمصانها.
وعاد القادسية مجددًا لدوري المحترفين السعودي بعد تتويجه بدوري الدرجة الأولى في الموسم المنقضي.