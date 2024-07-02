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جديد المحليات > بحضور البسامي.. معالجة أممية للجرائم العابرة للحدود
02/07/2024   7:14 ص

بحضور البسامي.. معالجة أممية للجرائم العابرة للحدود

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بحث وفد المملكة برئاسة مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، خلال مشاركته في قمة الأمم المتحدة الرابعة لرؤساء الشرطة (UNCOPS)، تعزيز الأمن والسلام من خلال الشرطة الوطنية والأممية، ومعالجة الجرائم العابرة للحدود.

وشهدت القمة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة الوزراء ورؤساء الشرطة وكبار ممثلي منظمات الشرطة الإقليمية، مناقشة تعزيز قدرات الشرطة على مكافحة الجريمة بسرعة التفاعل والاستجابة، ودور الشراكات في مستقبل عمل الشرطة في الأمم المتحدة وتعزيز قدراتها.

وناقشت قمة الأمم المتحدة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب استعراض تجارب الدول المشاركة في إطار تبادل الخبرات، للتصدي للجريمة المنظمة ومواجهة التحديات الأمنية. وفق “أخبار 24”.

بحضور البسامي.. معالجة أممية للجرائم العابرة للحدود

جديد المحليات
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