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رياضة > مدرب الهلال يطلب ضمّ ثنائي أجنبي
01/07/2024   11:26 م

مدرب الهلال يطلب ضمّ ثنائي أجنبي

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طالب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الهلال، بالتعاقد مع ثنائي أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الصحفي “رودي جاليتي” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: إن جيسوس لديه قناعة بالمحترفين الأجانب خاصةً مع إعادة نيمار إلى القائمة”.

وأضاف: “جيسوس طلب التعاقد مع ثنائي أجنبي ولكن تحت السن من أجل الاستفادة بخدماتهما في مشوار الفريق محليًا وقاريًا”.

وكان الهلال قد تُوج بالثلاثية المحلية في الموسم المنصرم وحقق ألقاب الدوري وكأس الملك والسوبر.

ويبدأ الهلال استعداداته لمواجهة الأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي بنسخته الجديدة، والمقرر انطلاقه في أغسطس المقبل. وفق “سبورت 24”.

مدرب الهلال يطلب ضمّ ثنائي أجنبي

رياضة
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