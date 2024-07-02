45 ملياراً إنفاق السياح خلال الربع الأول

بلغ إنفاق الزوار القادمين من الخارج خلال الربع الأول من العام الحالي 45 مليار ريال، محققا نسبة نمو بلغت 22.9% مقارنة بالربع الأول من عام 2023م، فيما سجل إنفاق المسافرين من المملكة إلى الخارج نحو 21 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وكشفت بيانات البنك المركزي السعودي الأولية الخاصة ببند السفر في ميزان المدفوعات، تحقيق بند السفر فائضًا يقدر بمبلغ 24 مليار ريال وبنسبة نمو تتجاوز 46% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م .
ويأتي الارتفاع في إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج، ضمن سلسلة النجاحات المتواصلة التي يحققها القطاع السياحي، حيث حققت المملكة المرتبة الأولى في قائمة الأمم المتحدة للسياحة في معدل نمو عدد السيّاح الدوليين، وفي معدل نمو الإيرادات السياحية بين أفضل الوجهات السياحية الكبرى عالميًا في العام 2023م مقارنةً بالعام 2019م.
وأكدت البيانات الصادرة على فاعلية الجهود المبذولة من المنظومة السياحية للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التنمية السياحية والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة. وفق “أخبار 24”.
ويعكس هذا الإنجاز حجم الجهود المبذولة من قبل أطراف منظومة السياحة السعودية لتعزيز القطاع السياحي، وإسهامه في نمو الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية.