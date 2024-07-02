العربية للأنابيب تفوز بعقد لتوريد أنابيب لـ”الجافورة”

أعلنت الشركة العربية للأنابيب، فوزها أمس (الاثنين)، بمشروع لتوريد أنابيب صلب من مصانع الشركة، لصالح شركة دينيس العربية المحدودة، بقيمة تُقدّر بحوالي 293 مليون ريال.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول” صباح اليوم، أن أنابيب الصلب التي ستورد لشركة دينيس العربية المحدودة، خاصة بمشروع الجافورة المرحلة الثانية.
وأبانت العربية للأنابيب أن مدة العقد 10 أشهر، ولا توجد أطراف ذات علاقة. وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع بدءاً من الربع الرابع 2024 وحتى الربع الثاني لسنة 2025. وفق “أخبار 24”.
وأرست شركة أرامكو، أمس الأول (الأحد)، 16 عقدًا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 12.4 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة، بما في ذلك إنشاء مرافق ضغط الغاز وخطوط الأنابيب، وكذلك توسعة معمل غاز الجافورة.