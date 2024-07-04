النفط يهبط والذهب يضيء بريق الارتفاع

هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم (الخميس)، بينما يتوخى المستثمرون الحذر حيال توقعات انخفاض الطلب، مع صدور بيانات بشأن التوظيف والأعمال في الولايات المتحدة جاءت أضعف من المتوقع، مما يشير إلى أن اقتصاد أكبر مستهلك للنفط في العالم يتباطأ على ما يبدو.
فيما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.55% إلى 86.86 دولار للبرميل. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو ما يعادل 0.62% إلى 83.36 دولار للبرميل.
وانخفضت شحنات الخام الأمريكية المتجهة إلى أوروبا إلى أدنى مستوياتها في عامين في يونيو المنصرم، مع إقبال المشترين الأوروبيين على النفط الأرخص من المنطقة وغرب أفريقيا، لكن ربما يحدث بعض الانتعاش في المشتريات في شهري يوليو وأغسطس.
وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو؛ مما حد من تراجع الأسعار.
وعلى صعيد المعدن النفيس؛ ارتفعت أسعار الذهب بعد بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أقل من المتوقع، ورفعت الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2362.10 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا في الجلسة الماضية. أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فشهدت تغيرا طفيفا لتستقر عند 2369.80 دولار. وفق “أخبار 24”.
وتراجع الدولار مما جعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 74% أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر، وفقا لأداة “فيد ووتش” التابعة لـ”سي.إم.إي”. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 30.54 دولار، وزاد البلاتين 0.5% إلى 1002.28 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.6% إلى 1023.23 دولار، بعد صعوده لأعلى مستوى منذ منتصف أبريل في الجلسة الماضية.