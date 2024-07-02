السوق يتراجع 0.5 % بتداولات 6.3 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس “تاسي”، جلسة اليوم (الثلاثاء)، منخفضًا بنسبة 0.5%، بمقدار 52.44 نقطة ليقفل عند مستوى (11606.09) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليار ريال.
وتداول المتعاملون بالسوق اليوم على 315 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 136 شركة على تراجع.
وتصدرت أسهم شركات ليفا، وسماسكو، والاتحاد، وأديس، وميدغيلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا. وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.18% عند 28.05 ريال.
وصعد سهم المجموعة السعودية، بنسبة 3 % عند 21.58 ريال، عقب إعلان توزيعات نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2024.
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والعربي، ومجموعة تداول، وسيسكو القابضة، والصقر للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.66%، و5.69% ..
وتراجع سهما مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 79.60 ريال، و35.70 ريال، على التوالي.
وبالنسبة للأسهم الأكثر نشاطًا في القيمة؛ فكانت أسهم شركات سماسكو، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسماسكو، وتالكو، والراجحي، ومياهنا.وفق “أخبار 24”.
وعلى صعيد مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، فقد أغلقت جلسة اليوم على انخفاض بمقدار 209.07 نقاط، ليقفل عند مستوى (26108.82 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.