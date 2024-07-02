سالم الدوسري يحمل شارة قيادة الهلال

يحمل الدولي سالم الدوسري شارة قيادة فريق الكرة الأول بنادي الهلال؛ بعد رحيل سلمان الفرج عن صفوف الفريق بشكل رسمي.
وكان الهلال قد أعلن، أمس الاثنين، نهاية مشوار سلمان الفرج مع الفريق بعد مسيرة حافلة.
ويصبح سالم الدوسري هو القائد الأول في الهلال، بعد رحيل سلمان الفرج، ثم ياسر الشهراني، ومحمد البريك، وعلي البليهي، بالترتيب حسب الأقدمية.
وعلى صعيد آخر، أجرى لاعبو الهلال اليوم الفحوصات الطبية الاعتادية بمقر اليوم؛ استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، تحت إشراف المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس والطاقم الطبي للفريق.وفق “أخبار 24”.
ويستهل الهلال مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في أغسطس المقبل.